Dopo 2 mesi torna la politica, Dini: «Prima Commissioni e poi Consiglio comunale»

Domani, con la prima riunione in video conferenza e streaming della seconda commissione consiliare del Comune di Ancona, riprendono le attività del consiglio comunale dorico, che fa seguito alle altre 2 Conferenze telematiche dei Presidenti di Gruppo consiliare già effettuate il 26 marzo e il 7 aprile. In questi giorni la presidente del consiglio comunale Susanna Dini ha emanato un decreto che contiene il disciplinare per lo svolgimento delle sedute in maniera telematica, divenuto strumento necessario a causa dell’emergenza Covid-19. Alla riunione di domani faranno seguito quelle delle altre commissioni per poi giungere alla convocazione della civica assise.

«Abbiamo completato un primo percorso – spiega Susanna Dini – che ha messo a punto sia la parte giuridico-amministrativa che tecnica, grazie alla Direzione Informatica, per poter convocare nuovamente gli organi consiliari. Ora, dotati di un preciso disciplinare, andremo ad attuare la fase di convocazione degli organi, che prevede prima l’effettuazione delle commissioni per poi culminare con la convocazione del consiglio in video conferenza».