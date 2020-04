Coronavirus e residenze protette, Caricchio (Lega): «Servono dispositivi di protezione»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Come consigliere comunale della Lega Salvini Premier ho scritto al sindaco in merito alla situazione estremamente delicata in cui versa una nota struttura per anziani cittadina. Il contagio ha coinvolto la struttura, come accaduto in altre a livello nazionale e regionale, con le possibili conseguenze già viste in queste settimane. La cooperativa che la gestisce è estremamente valida e professionalmente competente ma il problema è tale per cui da sola difficilmente potrà risolverlo. Per questo ho chiesto al Sindaco di mettersi in contatto con la struttura e di attivare immediatamente la Protezione Civile per portare con urgenza dispositivi di protezione al personale (gambali, camici, mascherine) in quantità adeguata in modo da poter lavorare in estrema sicurezza, per separare efficacemente gli ospiti sani da quelli che hanno già contratto il virus, per individuare sin da subito, se si dovesse rendere necessario, strutture adeguate per spostare gli ospiti che risultano positivi al virus e per qualunque altra necessità si dovesse presentare. Ho inoltre fatto presente l’importanza di garantire che il controllo mediante tamponi sia esteso a tutto il personale ed a tutti gli ospiti presenti in struttura procedendo alla necessaria santificazione dei locali. Il mio suggerimento è stato quello di intervenire con tempestività e decisione sulla situazione e monitorare con attenzione tutte le realtà presenti sul nostro territorio comunale per evitare lo svilupparsi di ulteriori focolai.

Stefano Caricchio Consigliere Lega Salvini Premier Falconara