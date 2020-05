Via libera del Comitato etico Marche alla sperimentazione della terapia al plasma

ANCONA - Via libera del Comitato etico regionale delle Marche alla sperimentazione della terapia al plasma che prendera' il via a partire dalla mezzanotte di oggi. Il parere favorevole e' stato espresso all'unanimita'.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Nessuno stop dunque- afferma in una nota il presidente della Regione, Luca Ceriscioli- i fatti dimostrano la verita' fino in fondo. È stato creato un allarme inutile, generando convincimenti e preoccupazioni infondate per i cittadini e soprattutto approfittando della fragilita' delle persone malate. Come sempre forniremo una informazione trasparente e puntuale, anche su questo tema, coinvolgendo gli esperti e i tecnici, con lo stile che proprio in questi giorni ci ha portato anche il riconoscimento del Sole24Ore Infodata, che ci pone tra le Regioni che stanno comunicando l'emergenza in modo completo, trasparente e puntuale».