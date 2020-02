Pazienti col Coronavirus all'ospedale di Ancona? Berardinelli: «Si faccia chiarezza»

"Ho appena avuto notizia che almeno uno dei contagiati nel pesarese per il Coronavirus sarebbe ricoverato all’ospedale regionale di Torrette". Lo scrive il consigliere comunale di Ancona Daniele Berardinelli (Forza Italia), che chiede trasparenza alla direzione sanitaria, specificando se i casi di positività al Coronavirus ad oggi in quarantena nelle Marche, si trovino nei reparti dell'ospedale regionale dorico.

«Al di là dell’alta specializzazione dei reparti dell’ospedale anconetano che fanno ritenere plausibile la notizia, come Consigliere comunale di Ancona chiedo alla Direzione Sanitaria dell’Azienda ospedaliera, di confermare o smentire la notizia, perché se è vero che non bisogna esasperare la situazione, il primo passaggio per non creare esagerazioni e reazioni sbagliate, è la corretta comunicazione e la trasparenza degli atti» rimarca Berardinelli (foto in basso).

