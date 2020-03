Coronavirus, l’omaggio dei sindaci marchigiani alle vittime del Covid-19

SENIGALLIA – Un gesto semplice, ma particolarmente significativo, per ricordare chi non c’è più, chi è stato strappato ai propri affetti da una malattia subdola e crudele, spesso senza la possibilità di un ultimo saluto, un addio, e impossibilitati a ricevere una degna sepoltura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È quello che i sindaci marchigiani, su proposta del presidente nazionale dell’Anci Antonio De Caro, ripresa dal presidente dell’Anci Marche Maurizio Mangialardi, hanno voluto compiere oggi, martedì 31 marzo, esponendo dalle finestre dei Comuni le bandiere a mezz’asta in segno di lutto e, alle ore 12, osservando un minuto di silenzio di fronte al palazzo municipale o al monumento ai caduti della propria città, con tanto di fascia tricolore addosso. A Senigallia la breve cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Maurizio Mangialardi e del presidente del consiglio comunale Dario Romano. «Un minuto di silenzio dedicato alle vittime di questa terribile epidemia – commenta Mangialardi - un abbraccio ai loro parenti e ai loro amici, ma soprattutto un modo per provare a colmare, almeno un po’, la solitudine che ha avvolto l’ultimo atto della vita di tanti nostri concittadini, scomparsi senza la possibilità di rivedere i loro cari. Come presidente dell’Anci Marche voglio ringraziare tutti i nostri sindaci, i quali, dando prova di unità, umanità e profondo rispetto per il dolore che alberga in tante famiglie della nostra regione, hanno voluto aderire a questa iniziativa».