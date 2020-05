Democrazia sospesa per 100 giorni: «Ancona amministrata come una provincia della Cina»

La gestione dei buoni spesa, lo smaltimento rifiuti della Costa Magica, le soluzioni concrete per rilanciare il commercio, i decessi di Villa Almagià e la mancata consegna delle mascherine agli anconetani. Questioni che Lega-Movimento Nazionale per la Sovranità, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno sollecitato occupando l’aula consiliare di Palazzo del Popolo. La richiesta, reiterata dopo quelle formali, è stata quella di convocare il prima possibile un consiglio comunale, seppur online, a più di due mesi dall’ultima seduta. Poco dopo le 10 Angelo Eliantonio (FdI), Daniele Berardinelli (Forza Italia), Antonella Andreoli, Maria Grazia De Angelis e Marco Ausili (Lega-MNS) si sono dati appuntamento davanti alla sede del Comune. L’idea originaria era quella di occupare simbolicamente l’ufficio del sindaco. Impossibile, la Mancinelli non c’era e la porta era sbarrata. La protesta si è quindi spostata nell’aula consiliare dove per circa tre ore i consiglieri hanno occupato i posti riservati alla giunta. Tutto è terminato verso le 13,15 quando la sospirata convocazione per l'11 maggio è arrivata tramite canali ufficiali, anticipata dalla rassicurazione in loco del presidente del consiglio comunale Susanna Dini.

Fratelli d’Italia

«Senza consiglio comunale sono mancate le risposte ai cittadini- ha tuonato Eliantonio- la Mancinelli pensa di governare Ancona come se fosse una provincia cinese, ma in Italia le cose funzionano diversamente. Ci sono organi deputati al confronto per prendere decisioni e questo da 70 giorni non avviene. Abbiamo richiesto un consiglio comunale aperto con le categorie, che oggi diventa assolutamente necessario. Resteremo qui finché non avremo risposte, oggi si interrompe qualunque forma di collaborazione».

Forza Italia

«Il confronto democratico è venuto meno, il modo di gestione imperialistico è il sogno della Mancinelli- ha detto Berardinelli- in una commissione ho segnalato all’assessore Capogrossi che secondo noi la cifra per i buoni spesa era inadeguata per far fronte alle richieste, dopo pochi giorni sono state sospese le domande perché mancavano i fondi. Ci sono famiglie con 3 persone che hanno avuto solo 100 euro. Abbiamo scritto al Prefetto, perché secondo noi la gestione dei buoni spesa potrebbe essere stata fatta senza tener conto delle direttive del Governo e forse con usi non proprio corretti- conclude il consigliere- crediamo che la cosa vada seriamente approfondita».

Lega- MNS

«Il 29 marzo abbiamo chiesto due commissioni, una ci sarà oggi e l’altra domani ma potevano essere fatte entro 15 giorni come prevede il regolamento» ha detto la De Angelis. «E’ stato calpestato il regolamento comunale in modo inaccettabile, abbiamo diverse proposte e c’è tanto da decidere insieme» ha detto Ausili, che poi ha richiamato l’attenzione sull’impiego della polizia locale: «L’80% degli agenti è stato messo in ferie forzate, ma nell’ottica di questa amministrazione il vigile serve solo a fare le multe e non serve se non c’è da fare cassa. Secondo noi invece gli agenti potevano essere impiegati per la spesa a domicilio e vogliamo che lo siano per la sorveglianza dei parchi quando riapriranno». La Andreoli: «La sindaca ha introdotto il tema dei “pieni poteri” e li ha esercitati tutti. Abbiamo assistito all’imbavagliamento dell’opposizione senza un’interlocuzione pubblica e non c’è stata nessuna offerta alla cittadinanza a parte i buoni spesa, fatti con soldi erogati dal Governo. Insistiamo affinché venga ripristinata la democrazia».