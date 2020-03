L'appello di +Europa: «Tamponi ai lavoratori più esposti al contagio»

Tamponi a tutti i lavoratori maggiormente esposti a rischi del contagio. È quanto chiede +Europa per affrontare al meglio l’emergenza Coronavirus e tutelare tutte quelle categorie che nel loro quotidiano nnon sono in quarantena e per questo rischiano di ammalarsi. «Il presidente Luca Ceriscioli sta portando avanti un grande lavoro per fronteggiare l’emergenza sanitaria – spiega Mattia Morbidoni, coordinatore regionale di +Europa – e per fare ancora meglio suggeriamo di avviare una campagna di test su tutti i medici, gli infermieri, ma anche a commercianti e dipendenti di esercizi di generi di prima necessità e supermercati, tabaccai, benzinai. È una questione di doverosa tutela verso tutti coloro che continuano a essere al pubblico per le attività di prima necessità e i rispettivi famigliari».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al tempo stesso +Europa chiede al Governo di stanziare ulteriori somme per sostenere l’economia e in particolare i lavoratori autonomi. «Gli altri Paesi europei – aggiunge Morbidoni – stanno programmando una serie di interventi mentre il Cura Italia si occupa dell’immediato. Un necessario primo passo ci aspettiamo dai prossimi provvedimenti una maggior progettualità anche perché è chiaro fin da ora che il ritorno alla normalità non sarà immediato, una volta cessata l’emergenza. Sarà un percorso graduale che va necessariamente accompagnato».