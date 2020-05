Mascherine gratis ai cittadini, la Mancinelli chiude: «Non sta né in cielo né in terra»

ANCONA - Mascherine fornite gratuitamente dal Comune a tutti gli anconetani? Impossibile, la cosa è insostenibile economicamente e in termini di approvigionamento: «Non sta in cielo né in terra» ha chiuso il sindaco, interpellato in consiglio comunale dal consigliere della Lega-MN Maria Grazia De Angelis. Le motivazioni, ha spiegato il primo cittadino, stanno nei numeri: «Non è un Comune che può risolvere strutturalmente questo problema, proprio perché dovremo conviverci a lungo- ha spiegato la Mancinelli- altri Comuni hanno fatto una distribuzione ma quasi simbolica, perché hanno consegnato mascherine monouso che possono essere usate un giorno. Qui il fabbisogno sarebbe per 80mila persone, che moltiplicato per trenta giorni significherebbe 2milioni e 400 mila mascherine al mese. Il Comune di Pesaro ha distribuito circa 180mila mascherine, che significa farle bastare per soli tre giorni. Va bene, meglio di niente- ha proseguito il sindaco- per i cittadini di Ancona però l’impegno economico, ammesso che le mascherine si possano trovare a prezzo calmierato di 0,50 centesimi l’una, è di circa 1 milione di euro al mese di spesa corrente. Nessuna amministrazione comunale se la può permettere».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In Toscana ed Emilia Romagna, portate ad esempio dalla stessa De Angelis durante l’interrogazione, è intervenuto l’ente regionale: «La Regione Toscana ha comprato 20milioni di mascherine monouso e le sta distribuendo, ma anche quello non è un intervento risolutivo. Il tema c’è, ma la risposta non sta nell’iniziativa dei Comuni- ha proseguito la Mancinelli- i nostri produttori locali, a costi dichiarati loro, hanno anche detto che a meno di un euro a mascherina non se ne usciva fuori. A quei costi, con il bilancio attuale ma neppure prima, le cose non stanno in cielo né in terra. Noi, insieme agli altri comuni in sede ANCI, stiamo sollecitando la protezione civile nazionale affinché affronti questa questione».