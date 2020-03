La Lega chiama Ceriscioli: «Ora interventi per sostenere economia e famiglie»

«Ora che tutto il territorio nazionale è zona rossa e le misure di contenimento della diffusione del virus hanno raggiunto il livello massimo occorre mettere in campo altre misure, cioè quelle indispensabili per garantire la tenuta del sistema economico e sociale della nostra regione». Parole del capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Sandro Zaffiri.

«Bene la stretta del Governo per non far collassare il sistema sanitario – spiega Zaffiri – c’è da intervenire immediatamente anche sul sistema socio-economico che rischia di non tenere a questa tremenda botta. Faccio fatica, da avversario politico, dover ammettere che i provvedimenti urgenti e straordinari adottati dal Governatore della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini (40 milioni di euro per sostenere famiglie e imprese, a cui se ne aggiungeranno altri 50. Già stamattina a beneficiarne i dipendenti dell’Ente Fiera di Bologna) sono un ottimo segnale di attenzione delle Istituzioni anche rispetto questa emergenza. Lunedì sera, subito dopo l’annuncio del nuovo Decreto, ho inviato un messaggio al Presidente Ceriscioli, sollecitando interventi significativi e immediati per sostenere l’economia, i lavoratori e le famiglie marchigiane. Spero che il mio invito, come sicuramente quello che molti altri gli avranno fatto pervenire, si traduca presto in atti concreti. Interventi che dovranno aggiungersi e integrarsi a quelli che anche lo Stato sarà necessariamente chiamato a mettere in campo. Spero, d’altra parte, che le fratture e le note difficoltà interne al Pd regionale non costituiscano un elemento ostativo alla rapida adozione di questi provvedimenti di cui il tessuto sociale e economico di questa regione necessita da tempo, ma che, oggi, hanno una importanza vitale».