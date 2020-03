Il dolore di una comunità, bandiere a mezz'asta a Palazzo del Popolo

ANCONA - Un minuto di silenzio carico di significato, di dolore e sgomento, di condivisione autentica e commossa quello che ha unito i sindaci d'Italia alle ore 12, questa mattina, davanti alle sedi comunali con le bandiere abbassate a mezz'asta in segno di lutto, per piangere le vittime che il Covid-19 in poche settimane ha prodotto nel nostro Paese, e in molti altri in Europa e in ogni continente.

Ha risposto anche il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, all'appello che l'Associazione nazionale Comuni italiani ha lanciato a tutti i sindaci, «per ricordare le vittime dell'epidemia, per onorare gli operatori sanitari e per darsi reciproco sostegno, guardando al futuro con speranza». Il sindaco ha indossato la fascia tricolore ed è rimasta in piedi sulla scalinata del palazzo municipale con Marcello Bedeschi, rappresentante di Anci Marche, al lato opposto. «Il sindaco ha osservato il silenzio con lo sguardo puntato verso le bandiere e con il pensiero rivolto, a nome dell'intera comunità, a tutti coloro che l'epidemia si è portata via». si legge nella nota del Comune. « In tutta Italia con questo momento di raccoglimento vogliamo ricordare coloro che ci hanno lasciato nell'ambito di questa tragedia- ha detto la Mancinelli- è un momento significativo per rendere collettivo quello che non è un dolore privato, bensì di una intera comunità. Questo dolore può trasformarsi in energia positiva se produrrà in tutti noi una rinnovata consapevolezza e un senso di responsabilità forte. Perchè nessuno si salva da solo».

