Coronavirus: Latini (Lega): «Ragazzi marchigiani senza quaderni e materiale»

«Ho scritto una lettera al presidente della Regione Marche Ceriscioli perché emetta un’ordinanza in cui venga data la possibilità alle famiglie marchigiane di poter acquistare materiale di cancelleria necessario per il proseguimento della didattica. Sono molte le famiglie che ad oggi infatti non riescono a reperire tale materiale in seguito alle restrizioni del governo». Lo dichiara la deputata marchigiana della Lega Giorgia Latini, vicepresidente della commissione cultura.

«Già alcune regioni come Lombardia, Piemonte Liguria, hanno ovviato al problema annunciando l’emanazione di ordinanze ad hoc per consentire alle famiglie che ne hanno bisogno di poter acquistare pennarelli, quaderni, matite, album da disegno e, in genere, tutto il materiale utile ai figli per prosegue l’attività scolastica anche se da remoto. La speranza è che venga accolta la mia richiesta e che tanti ragazzi possano proseguire gli studi da casa senza problemi».