Guanti e mascherine, il Comune sensibilizza i cittadini sul corretto conferimento

ANCONA - Guanti usa e getta e mascherine correttamente conferite nella frazione indifferenziata ciascuno possibilmente a casa propria, e non abbandonati al bordo delle strade, sui marciapiedi davanti ai supermercati o in altri spazi pubblici: è l'appello che l'Assessore all'Ambiente, Michele Polenta, rivolge ai cittadini dopo avere registrato la presenza capillare e diffusa in città di dispositivi di protezione gettati un po' ovunque dopo l'uso.

Un malcostume segnalato anche dai cittadini, in rapporto non solo al decoro e all'inquinamento ma anche all'igiene e alla sicurezza sanitaria, dato che si tratta di materiale potenzialmente infetto. Si esorta la cittadinanza, pertanto, non solo a non abbandonare tale materiale in giro ma possibilmente di conferirlo nel contenitore dell'indifferenziata della propria abitazione, evitando di gettare guanti e maschere in contenitori e cestini presenti sul territorio e nelle aree portuali, dove spesso questi materiali rischiano di finire in mare.