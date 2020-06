Covid-19, cooperative A-B: al via le domande per il contributo a fondo perduto

ANCONA - Cooperative sociali di tipo A e tipo B, da oggi nelle Marche e' possibile presentare le domande di contributo a fondo perduto per le attivita' danneggiate dall'emergenza Coronavirus sulla 'Piattaforma 210'. Si tratta della piattaforma digitale che racchiude 50 misure approvate dalla giunta regionale marchigiana all'interno di una manovra straordinaria, per aiutare famiglie ed imprese danneggiate dal Coronavirus, che stanzia risorse regionali per 210 milioni di euro. Per la misura 19, quella che appunto riguarda le cooperative sociali, sono stati previsti 2,8 milioni di euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.