Saltano consiglio comunale e commissioni, sedute rinviate a data da destinarsi

Salta il consiglio comunale di Ancona. La seduta, inizialmente prevista a porte chiuse per il pomeriggio di oggi, è stata rinviata a data da destinarsi. La conferma è arrivata poco fa via nota stampa.

«In questi giorni – comunica la presidente Susanan Dini- riunirò nuovamente gli organismi alla presenza del Sindaco, per capire come affrontare e organizzare i lavori consiliari nelle prossime settimane. Mi associo agli altri livelli istituzionali nelle dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore invitando la cittadinanza a rimanere a casa, nel limite del possibile, per la sicurezza e la salute di tutti». Già ieri era stata ufficializzato l’annullamento della seduta del Consiglio Regionale alla luce del nuovo decreto del Governo sull’emergenza epidemiologica Covid – 19.