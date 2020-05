Aiuti al commercio, le promesse del sindaco in delibera: «E’ tutto ciò che possiamo fare»

ANCONA - Un pacchetto di aiuti per aiutare il commercio cittadino a ripartire. Regole già scritte nero su bianco e che verranno votate nel prossimo consiglio comunale del 18 maggio. Lo ha annunciato il sindaco Valeria Mancinelli questa mattina durante la prima seduta consiliare tenutasi online. La questione è stata sollevata dall’interrogazione del capogruppo Lega-MNS Marco Ausili: «L’uso gratuito di ulteriore suolo pubblico e l’abbattimento radicale del costo Tosap-Cosap anche per gli esercenti del commercio ambulante noi le abbiamo già messe nero su bianco con una proposta di delibera al consiglio comunale e che verrà votata nel prossimo consiglio comunale – ha spiegato la Mancinelli- nello stesso testo è prevista anche la riduzione del 50% del canone di concessione che pagano i commercianti dentro i mercati coperti dell’amministrazione comunale. Si tratta di persone che hanno lavorato in questo periodo nel settore alimentare, ma sicuramente in misura ridotta.

«Sono più o meno le misure che stanno adottando anche gli altri comun, perché sono quelle realisticamente fattibili, ma credo che siamo trai primi ad andare in consiglio comunale con una delibera e non solo con generiche dichiarazioni di intenti- ha proseguito il sindaco- non sono molte le leve che un Comune ha a disposizione specialmente dal punto di vista giuridico, ma anche economico - ha continuato il sindaco- per il medio e lungo periodo è difficile immaginare oggi interventi più significativi finché non c'è un quadro certo da parte dello Stato. Altre misure le stiamo comunque valutando in questi giorni».