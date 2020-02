Coronavirus, Ceriscioli di nuovo all'attacco: «Governo schizofrenico, vado avanti»

ANCONA - Sembra ormai insanabile la frattura tra governo e Regione Marche. Dopo il caos di ieri per la scelta da parte di Luca Ceriscioli di firmare l'ordinanza per blindare l'intero territorio marchigiano, questa mattina è arrivato un nuovo attacco da parte del presidente della Regione nei confronti del governo Conte. Era stato proprio il premier nel tardo pomeriggio di martedì a far filtrare il malumore per l'ordinanza firmata da Ceriscioli che di fatto aveva bloccato un'intera Regione senza casi accertati di Coronavirus (la prima positività è arrivata poche ore dopo). A lui si era accodato anche il commissario straordinario Borrelli, che senza giri di parole si era detto stupito da questa scelta, potenzialmente pericolosa perchè avrebbe potuto creare confusione tra i cittadini.

Questa mattina, durante la trasmissione Buongiorno èTv condotta dal collega Maurizio Socci, Ceriscioli ha dilatato ancora di più la frattura con il governo, contestando l'operato della maggioranza nella gestione dell'emergenza: «E' un governo schizofrenico - ha esordito Ceriscioli - io vado avanti per il bene dei marchigiani. Non è una vicenda politica, anzi è una beffa per noi che siamo una regione di centrosinistra che un governo di centrosinistra si sia comportato in modo più morbido con regioni di centrodestra. Noi non siamo una regione di Serie B». Ceriscioli ha poi chiarito i dubbi di molti cittadini, confusi dopo la decisione di Conte di impugnare l'ordinanza sullo stop a scuole e manifestazioni pubbliche: «Si va avanti con l'ordinanza e confermiamo le nostre decisioni. Le scuole rimangono chiuse. Inoltre confermo che c'è un primo caso di positività a Pesaro e stamattina le seconde analisi dovrebbero confermare ed ufficializzare il contagio. Entro la mattinata ne sapremo di più. La rete degli ospedali marchigiani è pronta ed abbiamo già predisposto 57 posti letto in più per gestire l'emergenza. Se ci fosse bisogno abbiamo già individuato delle strutture ad hoc per contenere il contagio: noi siamo pronti».

