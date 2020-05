Bonus personale sanitario, Zaffiri (Lega): «Percorso lento. Ancora nemmeno un euro»

«Sono ormai quasi tre mesi che il personale sanitario è in prima linea nella lotta al Coronavirus e il riconoscimento economico ancora non si è visto». Così il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Sandro Zaffiri con una interrogazione presentata oggi chiede al Presidente della Giunta Luca Ceriscioli di conoscere i tempi certi di erogazione del riconoscimento economico al personale sanitario medico e paramedico, per lo sforzo eccezionale profuso nel periodo dell’emergenza da Coronavirus.



«Il 10 aprile scorso - spiega il capogruppo - i consiglieri della Lega avevano presentato una mozione con la quale impegnavano la giunta regionale a stanziare con urgenza un riconoscimento economico, come atto dovuto di apprezzamento per il lavoro svolto, in questo momento di emergenza, da tutto il personale sanitario medico e paramedico, per un importo di 1.000,00 euro ciascuno. Nonostante l'approvazione della nostra Mozione e l'accordo firmato il 20 aprile tra la Regione Marche e i sindacati che dovrebbe mettere a sistema circa 2 milioni e 300mila euro, finalizzati ad assegnare un riconoscimento economico a tutti gli operatori impegnati nella cura e nell'assistenza ai cittadini colpiti dal Coronavirus, sembrerebbe che il percorso sia alquanto lento e tortuoso».

Si chiede dunque una dimostrazione praitca alla Regione e a tutti gli operatori sanitari. E aggiuge: «Bisogna farlo per lo spirito di sacrificio e senso del dovere con cui stanno affrontando l'emergenza e per il rischio biologico cui sono e sono stati sottoposti nell’esercizio delle loro funzioni. I soldi erano già disponibili assicurava il Presidente Ceriscioli già lo scorso Aprile, ma nelle tasche del personale sanitario non è ancora arrivato nulla ed esigo che l'impegno preso con l'approvazione della mozione venga subito rispettato».