Covid-19, Battistoni (FI): «Regione permetta a gestori stabilimenti di pulire spiagge»

«L'emergenza Covid-19 sta per abbattersi in maniera drammatica sulla stagione turistica che è alle porte. Oltre agli annunci del governo della serie "faremo qualcosa" ed il rigetto della nostra proposta di deducibilità delle vacanze in Italia, partita dal Sindaco di Numana Gianluigi Tombolini, non stiamo vedendo nulla per il turismo e la sua ripartenza, niente che dia una prospettiva agli operatori del settore». Così in una nota il senatore Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia Marche



«A tal proposito, Forza Italia ritiene giusto proseguire nella fase di contenimento del virus, ma riteniamo anche opportuno che sia data la possibilità ai gestori degli stabilimenti balneari di poter tornare nelle proprie attività, per effettuare i necessari ed urgenti lavori nelle aree demaniali in relazione allo smaltimento ed al recupero dei rifiuti che sono ammassati lungo le coste. Il maltempo ed il lockdown hanno tenuto lontano i gestori ed i loro dipendenti dalle spiagge, e la situazione di pulizia delle stesse è decisamente grave. Crediamo sia una questione di buon senso ed un modo per tutelare la propria attività, la propria pertinenza e soprattutto la cosa pubblica. Molte regioni a vocazione turistica hanno messo in campo misure del genere; anche le Marche devono farsi carico di questo problema. Ovviamente il tutto rispettando le dovute norme di sicurezza e la massima tutela propria e del personale».





