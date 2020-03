Coronavirus ad Ancona, Berardinelli: «Chiudere le scuole, Mancinelli è latitante»

«Bruttissima notizia quella del nuovo contagiato nella provincia di Ancona, innanzitutto chiaramente per la salute della persona stessa, che potrebbe aver contratto la malattia in un incontro fuori regione, ma anche per la città di Ancona, visto sua la sua popolarità, la sua attività di relazioni, sia il tempo di incubazione. Ho ritenuto opportuno chiedere ai miei colleghi capigruppo di scrivere ufficialmente come Comune di Ancona al Presidente Ceriscioli per far inserire immediatamente anche la nostra Provincia tra quelle “gialle”, come quella di Pesaro, in cui limitare le occasioni di possibile contagio iniziando dalle scuole ma non solo, sollecitando in questo senso l’amministrazione Mancinelli che mi sembra latitante in questo momento critico». A commentare la notizia dei contagi di Coronavirus nella nostra provincia è Daniele Berardinelli, consigliere comunale anconetano di Forza Italia.

«Non solo, vista l’impossibilità di creare da zero un nuovo ospedale come avvenuto in Cina, ritengo personalmente indispensabile “riconvertire” immediatamente uno dei tanti ospedali della Regione “declassati” negli ultimi anni e prepararsi ad attrezzarlo di letti e soprattutto macchinari per la Terapia Intensiva e per la Ventilazione, in modo da essere pronti alla possibile emergenza sanitaria, ricorrendo anche al richiamo di personale medico ed infermieristico recentemente pensionato. L’unica cosa che non ci possiamo permettere è non fare nulla sperando che l’emergenza passi da sola».