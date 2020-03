Sterilizzazioni, congedi e smart working: le proposte di Altra Ancona contro il virus

Anche Altra Idea di Città, dopo Fratelli d'Italia, si dice pronta a collaborare in una situazione di crisi per il Coronavirus, prendendo atto delle misure di prevenzione e di tutela della salute dei cittadini già messe in campo dall’amministrazione comunale e comunicate dal sindaco Valeria Mancinelli (GUARDA IL VIDEO). Ripone fiducia, ringrazia e confida nella collaborazione di tutte le forze politiche per affrontarlo. E' con questo spirito che inoltre propone all’amministrazione comunale ulteriori azioni per completare maggiormente il quadro di prevenzione e di tutela. In particolare per salvaguardare la salute dei dipendenti comunali, cercando di preservare l’andamento dei servizi. Quali idee?

Predisporre tutti i supporti tecnologici per lo smart working così come descritto nella circolare N° 1/2020 della ministra della Pa Fabiana Dadone, dove sancisce il passaggio dalla sperimentazione all’obbligo di questo metodo di lavoro. Il passaggio dalla sperimentazione all’obbligo, sottolinea la circolare, è la conseguenza delle misure scritte nel primo decreto Coronavirus, il Dl 9/2020; dotare tutto il personale di dispenser con gel antibatterico; sterilizzare tutti gli uffici comunali anche quelli non aperti al pubblico; concessione del congedo straordinario parentale per i dipendenti che ne hanno diritto; sospendere le richieste di visite fiscali, per tutelare i medici domiciliari e gli ammalati delle normali patologie di stagione e/o altro, intensificare le corse dei mezzi pubblici onde evitare l’affollamento; sterilizzazione di tutti i parchi pubblici e delle panchine; fornire alle scuole e agli asili nido tutto il materiale di pulizia, igiene personale, sanificazione e sterilizzazione prima della loro apertura; allestire e sterilizzare uno spazio ulteriore per l’accoglienza dei senza tetto e senza fissa dimora.