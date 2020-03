Allarme contagio sui pescherecci, Acquaroli (FdI): «Paura per i pescatori»

ANCONA - «In un periodo di grandi difficoltà economiche per i cittadini il governo venga incontro ai titolari delle attività commerciali e turistiche affrontando la questione degli affitti. Il mondo produttivo rischia di pagare un conto salato al termine di questa grande emergenza. L’allarme viene anche dalla pesca». Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Acquaroli, membro della commissione Attività Produttive, insieme al deputato Andrea De Carlo, vicesegretario della commissione Agricoltura e Pesca e responsabile Made in Italy di Fratelli d'Italia.

«È necessario intervenire urgentemente sulla sicurezza dei pescatori, che continuano ad uscire in mare anche se sui pescherecci è impossibile mantenere le distanze di sicurezza durante il lavoro e quindi, rispettare le norme anti Covid19. Il timore dei pescatori di essere contagiati è molto sentito, perché secondo la normativa vigente la responsabilità del rispetto delle distanze tra i pescatori sul peschereccio è del comandante e dell'armatore, ma questi non si trovano nelle condizioni di farle rispettare , e neanche le forze dell'ordine sono in grado di effettuare questi controlli. Perciò l'unica soluzione è evitare le uscite dei pescherecci in mare e chiedere l'immediata liquidazione del fermo pesca del 2018. Inoltre, nel decreto 'Cura Italia', fa rumore la somma di 600 euro una tantum prevista per i lavoratori autonomi, non solo per l'importo ma anche perché non sarà indirizzata a tutti ma solo a coloro che hanno una gestione pensionistica Inps. Sui lavoratori autonomi il governo fa figli e figliastri».