Libri e caffè, una cinquantina di Sardine anti-Salvini: «Cultura per essere davvero liberi»

Un libro in mano per invocare la cultura contro il demone della disinformazione. Caffè per risvegliare le coscienze e l’attenzione sui pericoli del populismo. Le Sardine, circa 50, si sono ritrovate questa mattina in corso Mazzini, davanti alla fontana delle Tredici Cannelle, in una contromanifestazione di risposta all’arrivo di Matteo Salvini ad Ancona: in mano libri, saggi, la Costituzione italiana, spunta pure un vecchio disco di Bella Ciao, motto partigiano che poi hanno intonato in coro.

E poi caffè per tutti, conservato al caldo in un thermos. Un gruppo non foltissimo, ma che ha fatto sentire la sua presenza. «Non si poteva organizzare una vera manifestazione, ma volevamo testimoniare che noi ci siamo - spiega Cristiana Cecchetti, amministratrice del gruppo Sardine di Civitanova, presenti insieme ai rappresentanti di Ancona -. Siamo la cittadinanza che si contrappone agli slogan della Destra di Salvini. Dove sta una certa politica violenta e aggressiva, ci saremo anche noi, attraverso la cultura e la conoscenza, fondamentali per essere davvero indipendenti». Concetto ribadito da Giorgio Mattiuzzo, regista dell’iniziativa di questa mattina: «La politica non si improvvisa, i libri che abbiamo portato con noi sono un simbolo di cultura e di informazione che dovrebbero essere alla base della convivenza civile». Oltre alla Sardine c'è stata anche una manifestazione di protesta contro Salvini organizzata dai centri sociali. Anche loro, circa una cinquantina di persone, hanno sfilato da piazza Roma fino a corso Garibaldi, accendendo fumogeni ed esponendo striscioni. Tutto si è svolto in sicurezza con e sotto l'attenta osservazione da parte delle forze dell'ordine.