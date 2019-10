Contributi scolastici, Berardinelli (FI): «Dalla Regione 200mila euro in meno»

«Quasi 200.000€ in meno stanziati dalla Regione Marche per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastici per l'anno scolastico 2019/2020 rispetto al precedente (2.344.000 contro 2.518.000), un taglio impressionante sulla pelle degli studenti e del loro Diritto allo Studio». Così il consigliere comunale di Forza Italia Daniele Berardinelli.

«Ma c'è chi organizza le conferenze stampa per annunciarlo con enfasi, sottolineando "l'importanza di assicurare un equo percorso di studi ai ragazzi con meno possibilità e a combattere il problema dell'abbandono scolastico. E mentre lo dicono, tagliano i fondi di quasi il 10%. Non invidiamo chi come i 5 stelle magari sarà costretto a votarli alle prossime elezioni regionali».