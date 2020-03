Lunedì la conferenza dei capigruppo per la convocazione del consiglio regionale

Convocata per il pomeriggio di lunedì 30 marzo, dal Presidente Antonio Mastrovincenzo, la Conferenza dei capigruppo consiliari. All’ordine del giorno la programmazione dei lavori dell’Assemblea legislativa regionale e la convocazione d’urgenza della prossima seduta consiliare. Sempre per lunedì è previsto l’incontro della Commissione Affari istituzionali (Presidente Francesco Giacinti, Vice Gianni Maggi), mentre martedì torneranno a riunirsi l’Ufficio di Presidenza e la Commissione Sviluppo economico (Presidente Gino Traversini, Vice Marzia Malaigia). Tutti gli appuntamenti, compresa la stessa seduta consiliare, si terranno in modalità telematica.

«L’emergenza – sottolinea il Presidente Mastrovincenzo – non ferma l’attività complessiva dell’Assemblea legislativa e di tutti gli altri organismi. Assicuriamo la continuità del nostro lavoro. Ovviamente priorità assoluta verrà data a tutti quegli atti che riguardano i provvedimenti e le procedure da attivare per far fronte al difficile momento che sta attraversando anche la nostra regione».

