Consiglio Comunale, Santarelli lascia il Gruppo Misto e fonda la compagine dei Verdi

SENIGALLIA - Luca Santarelli, capogruppo del Gruppo Misto del Consiglio Comunale crea in città la nuova compagine della Federazione dei Verdi. L’annuncio è stato dato ad una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina proprio a Senigallia che ha visto, insieme a Santarelli, la presenza di Gianluca Carrabs membro dell’esecutivo nazionale Federazione Verdi e di Adriano Cardogna coportavoce regionale Federazione Verdi Marche. «Sono ormai più di cinque anni - spiega Santarelli - che faccio politica attivamente ed oggi, dopo una profonda riflessione, ho deciso di compiere questo importante passo. Una scelta che come molti sanno è in linea con la mia militanza all’interno della compagine di centro sinistra, area in cui sono nato e cresciuto umanamente e politicamente. Il tema dell’ambiente con le sue infinite declinazioni è oggi al vertice delle agende politiche della stragrande maggioranza degli Stati del mondo».

Prosegue poi: «Penso a Senigallia e al suo mare che ne caratterizza l’economia: il turismo, la pesca, la ristorazione, tutto questo può essere declinato in un’ottica ancor più sostenibile. I processi di decarbonizzazione e il conseguente passaggio ad approvvigionamenti di materie prime energetiche sostenibili è oggi un atto dovuto anche alla luce dei cambiamenti climatici conclamati che hanno causato un aumento delle temperature globali che, a breve, creeranno danni incalcolabili a moltissime aree del pianeta. Il mio impegno politico, nel prossimo futuro, sarà dedicato a questo con la consapevolezza che il mio lavoro apporterà a questi temi un contributo relativamente piccolo, ma allo stesso tempo importante e necessario se visto nel quadro di insieme».

«Rinasce nella città della "spiaggia di velluto" la compagine della Federazione dei Verdi – ha dichiarato Gianluca Carrabs – e questo è un segnale importantissimo. Lotta all’inquinamento, sostenibilità ambientale e un nuovo modello di sviluppo economico del territorio in chiave green saranno i temi che Luca Santarelli potrà dibattere non solo in questa legislatura ormai agli sgoccioli, ma gli stessi saranno il seme per una nuova generazione di militanti che potranno contribuire e incidere nel dibattito politico senigalliese. Un dibattito che ci vede coinvolti anche nelle imminenti elezioni. Proprio a Senigallia sosterremo con una nostra lista il candidato a Sindaco Gennaro Campanile, inoltre stiamo preparando una lista di coalizione con il centro sinistra per la tornata elettorale regionale a sostegno di Maurizio Mangialardi. Proprio per quest’ultima la nostra proposta al vaglio è Luca Santarelli». Infine ha concluso Adriano Cardogna: «Ritornare qui a Senigallia dove tutto è cominciato è una grande emozione. Correva l’anno 1986 quando Marco Lion e Maurizio Pieroni diedero il via al movimento dei Verdi che si trasformò poi in un partito nazionale e già perché i Verdi sono nati a Senigallia e qui, proprio, non possono mancare».