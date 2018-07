Primo consiglio comunale, la Lega sceglie il capogruppo e spiega la sua opposizione

Il gruppo consiliare della Lega, formato dai consiglieri Marco Ausili, Antonella Andreoli e Maria Grazia De Angelis, dichiara di aver eletto con accordo unanime il consigliere Marco Ausili alla carica di capogruppo. Al gruppo consiliare arrivano gli auguri di buon lavoro da parte del Responsabile Regionale della Lega senatore Paolo Arrigoni e da parte del Coordinatore Provinciale Milco Mariani. Inoltre il gruppo consiliare si prepara a entrare in Comune forte della positiva collaborazione tra la sezione anconetana della Lega e il Movimento Nazionale per la Sovranità, guidato a livello regionale da Giovanni Zinni.

Ecco come il capogruppo della Lega Marco Ausili si presenta, parlando a nome dell’intero gruppo consiliare: “La Lega, presente per la prima volta in Comune con ben tre consiglieri e con importanti spazi nelle commissioni, farà un’opposizione differenziata, cercando di distinguere tra ciò che di condivisibile viene avanzato dall’amministrazione comunale e ciò che invece non può essere accettato. Nostro interesse è che si affronti con priorità il tema del Lavoro, della gestione dell'immigrazione, della Legalità e della Sicurezza, arginando il degrado che dilaga soprattutto nelle periferie e nelle frazioni. La Lega in stretta collaborazione con le forze politiche che nelle recenti elezioni hanno sostenuto Stefano Tombolini, contribuirà inoltre alla strutturazione di un centrodestra cittadino sempre più competitivo, contando anche sulle tante persone che stanno formando la squadra locale della Lega che darà un grande contributo al miglioramento della nostra amata città”.