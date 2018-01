Il bilancio approda in consiglio comunale, bagarre sulla questione Tari

Il nuovo regolamento per la tassa sui rifiuti, riveduto e corretto con l'interpretazione corretta del Governo, approda in aula ed è subito scontro. I toni più accesi arrivano dai consiglieri comunali da Daniela Diomedi e Maria Ausilia Gambacorta del Movimento 5 Stelle e da Daniele Berardinelli di Forza Italia. Le pentastellate presentano anche una mozione per impegnare la giunta a dare certezze ai cittadini sui rimborsi. «È il comune – dice la Gambacorta – che deve provvedere al ricalcolo e alle compensazioni per chi ha pagato di più. La giunta non è in grado ancora di dare risposte e questo è scorretto. I cittadini devono avere certezze e devono sapere prima delle elezioni amministrative». Il documento all'esame si limita a dare le direttive per il 2018. Con lievi aumenti derivati, visto che il costo del servizio (circa 20 milioni l'anno) è pressoché invariato, dal nuovo ricalcolo sulle pertinenze. Quel che è stato negli anni passati, con 16mila utenti a pagare di più del dovuto e 24mila ad aver scucito qualcosa in meno, va ancora sanato e per questo l'amministrazione attende lumi dal Ministero. «Voi avete sbagliato – tuona Berardinelli – e i consiglieri che hanno votato il vecchio regolamento si dovrebbero autotassare per rifondere i cittadini che hanno pagato di più». Da Crispiani (Sel) arriva l'invito a comunicare con i cittadini «tutto questo – spiega - per evitare un mega contenzioso che ricadrà su qualsiasi amministrazione futura determinando un ulteriore distacco e sfiducia dei cittadini nei confronti della politica».

Ordine del giorno anche dai banchi della maggioranza. L'invito è sempre quello di provvedere a rimborsi automatici perché, spiega Duranti «la necessità di fare chiarezza arriva anche dai nostri banchi mentre qui si sta facendo terrorismo politico sui cittadini. È chiaro che se ho pagato meno devo dare il giusto e che se ho pagato di più devo riavere la differenza. Sarà un automatismo. Le cifre saranno riequilibrate». Mozione anche da parte di Tombolini (Ancona 60100), Rubini e Crispiani (Sel) per chiedere un parere alla Corte dei Conti. «Come ho detto più volte – ha risposto alla fine il sindaco Valeria Mancinelli – i rimborsi saranno fatti. Non si discute sul se, ma sul come. Nessuno di noi è esperto in materia tributaria. Faremo conguagli ma al momento il percorso giuridico amministrativo è ancora confuso e vorremmo essere sicuri come vanno fatti. Di sicuro entro il 2018. Non dobbiamo capirlo solo noi ma decine comuni di Italia. Voglio fare una battuta (verso i consiglieri d'opposizione, ndr): faremo come Canosa, in Puglia, che ha avuto un regolamento identico al nostro approvato da un'amministrazione di centrodestra e che ora amministrato dai grillini». Bocciate le mozioni di opposizione, passa quella della maggioranza. «Una presa in giro – tuona la Gambacorta – anche perché l'azione della giunta è subordinata al parere di enti che, se non dovessero rispondere, farebbero rischiare ai cittadini di incappare nella prescrizione dei termini. L'invito che faccio a tutti è quello di informarsi e farsi rendere quanto dovuto". Un documento «presentato in fretta e furia dai consiglieri di maggioranza, evidentemente svegliatisi, che chiedono le stesse cose che avevamo chiesto noi a dicembre. Noi vogliamo che i cittadini che hanno pagato il non dovuto siano rimborsati» conclude la Diomedi.