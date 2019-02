Consigli territoriali permanenti, nasce Altra Idea di Quartiere: l'elenco dei candidati

Si chiama Altra Idea di Quartiere ed è il nome con cui il movimento Altra Idea di Città si candida alle elezioni dei Consigli territoriali permanenti del prossimo 23 febbraio. La presentazione dei candidati si è svolta questa mattina in piazza Roma alla presenza del consigliere comunale AIC Francesco Rubini, che ha sottolineato le tematiche sulle quali il movimento darà battaglia in continuità con la campagna elettorale delle ultime elezioni comunali. «Abbiamo scelto un nome in continuità con quello delle comunali e questo conferma che siamo un movimento politico che non solo non si è sciolto ma che in città si sta radicando sempre di più ha commentato Rubini- lo dimostra il fatto che senza forze politiche nazionali, senza essere presenti al Governo, senza avere soldi e contando solo sulle nostre forze abbiamo presentato 8 liste e in più abbiamo un candidato nel Ctp 8 (Poggio e Varano) in una lista civica di quartiere». I candidati di Altra Idea di Quartiere sono circa 60, supportati da oltre 600 firme raccolte nelle ultime settimane: «il tutto malgrado l’organizzazione farraginosa di queste elezioni con rigidità burocratiche e un regolamento poco comprensibile- ha continuato Rubini- vogliamo avere più consiglieri possibile e dei presidenti per poter incidere fino in fondo e non dare il fianco a un’amministrazione che vbuole fare di questi consigli i suoi bracci armati».

I candidati

Zona 1: Alberta Paoli, Laura Baldelli, Tobia Covino, Patrizia Santoncini, Gabriele Matarazzo Valeria Campanella, Lidia Mangani, Daniele Donati.

Zona 2: Stefano Scerre, Patrizia Talevi, Raimondo “Oskar” Barrile, Mauro Carletti, Roberta Giachetti, Saveria Monosi, Lisa Moriconi, Viviana Pongetti, Stefano Stefanelli, Isabella Zammit.

Zona 3: Loretta Boni, Loredana Galano, Giacomo Gnemmi, Silvia Mariotti, Daniele Martelli, Silvia Matricardi, Giada Matricardi, Nicoletta Pennella, Raffaele Vietri.

Zona 4: Michele Dubbini, Mauro Fiorentini, Norma Gradara, Paola Lodoloni, Luca Lucantoni, Alfio Pavani, Ennio Pennacchioni, Stefania Settimi.

Zona 5: Alessio Moglie, Daniela Longaretti, Fernando Piccinini Loredana Larice, Luigi Curcetti, Nadia Sevi, Pierpaolo Orlandini, Roberto Frey, Tommaso Baiocchi.

Zona 6: Fabio Bonaccorsi, Antonio Forte, Chiara Frattini, Stefania Gabbianelli, Giandomenico Mario, Lucia Lacopo, Maria Cristina Armillei.

Zona 7: Giovanni Aquili, Federica Baldinelli, Salvatore Cammarata, Ilaria Cesaroni, Antonio Fanfarillo, Marta Rossini, Pio Mria Serpilli.

Zona 9: Sacha Frulla, Chiara Agostinelli, Ennio Pattarin, Manuela Corvi, Stefano Crispiani, Nicola Vinciguerra, Claudia Pesarini.