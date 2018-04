Perchè bisogna uscire dall'euro, conferenza di CasaPound all'Accademia di Babele

In una conferenza che avrà luogo l'8 aprile, presso Fiera della Pesca 21, ad Ancona, alle ore 17:00, si discuterà con l'avvocato Marco Mori delle prospettive riguardanti la UE, della necessità di uscirne e degli scenari economici che si produrrebbero proprio da una eventuale uscita dell'Italia dall'Unione Europea. Marco Mori è un avvocato appassionato di economia, che teorizza l'uscita dall'Unione Europea come unica strada percorribile per il ripristino della sovranità italiana, molto conosciuto sul web dove i suoi video sono diventati virali, autore del libro "Il tramonto della democrazia", nonché candidato alle ultime elezioni con CasaPound.

«Ci ritroviamo dopo le elezioni - afferma in una nota Andrea Lamona, responsabile regionale di CasaPound - in un situazione surreale: non ha vinto nessuno e i partiti di maggior successo sono stati quelli, come Lega e M5S che, nonostante si fossero inizialmente posti come anti-sistema ed euroscettici, proprio negli ultimi tempi hanno dato adito ad ambiguità e contraddizioni. Prima fra tutte il passo indietro sull'uscita dall'euro. Dovrebbe, invece, apparire chiaro a tutti che una sovranità politica non può prescindere da una sovranità monetaria, e che, a sua volta, quest'ultima non può prescindere dall'uscita dall'euro. Pertanto, è divenuto ancora più importante porsi con estrema serietà la questione dell'uscita dalla gabbia europea, nel più ampio quadro di un ritorno alla nostra sovranità nazionale».