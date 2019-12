Concorso per ispettore ambientale, date delle prove pubblicate il 18 novembre

In merito al concorso per l’assunzione di un ispettore ambientale, l’amministrazione comunale risponde alle accuse infondate di tardività delle comunicazioni, attribuite dai media al sindacalista Andrea Raschia della Cgil. Le date delle prove, al contrario di quanto sostenuto, sono state pubblicate il 18 novembre sul sito istituzionale del Comune, sia nella homepage, sia nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’.

«E’ stato quindi rispettato in pieno il termine di 15 giorni di preavviso ai candidati per la comunicazione del calendario delle prove. Anche lo strumento utilizzato, la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, era previsto dal bando di concorso: i candidati erano consapevoli che non ci sarebbero state altre forme di comunicazione. L’indicazione delle date è stata ripetuta il 2 dicembre in concomitanza con la pubblicazione dell’ammissione con riserva di tutti coloro che avevano presentato domanda. Da parte del personale comunale non c’è stata alcuna ammissione dell’errore, semplicemente perché di errori non si può parlare. C’è stata però una generica disponibilità ad attendere l’eventuale candidato in ritardo, data la svista del candidato. «Abbiamo pubblicato le date delle prove del concorso per ispettore ambientale il 18 novembre – dice l’assessore al Personale Marco Giacanella – per due motivi: per garantire una programmazione ai partecipanti con il giusto anticipo e per l’esigenza dell’ente stesso di assumere questa figura entro l’anno. Gli uffici comunali sono stati sempre disponibili e ci dispiace per chi non ha letto con attenzione, ma l’errore non è imputabile all’ente».