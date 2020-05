Conad-Auchan Sma, Giuliodori (M5S): «A rischio il futuro di 100 famiglie»

«L’improvvisa accelerazione dello smantellamento del deposito Xpo di Osimo da parte di Conad sta prendendo una piega preoccupante. Senza nessun confronto reale con i sindacati e la Regione. Il passaggio di consegne tra Auchan-Sma e Conad sta producendo un costo sociale troppo alto, specialmente nelle Marche. Un’operazione che vede troppi esuberi, in un contesto già grave come quello attuale in cui la disoccupazione rischia di crescere a dismisura. La trattativa non è stata condotta in modo corretto e si sta concludendo nel peggiore dei modi. Conad fa finta di non sentire, ha approfittato dell’emergenza sanitaria per far passare in secondo piano la vicenda. E soprattutto non ha avuto avuto il coraggio di esprimere la sua volontà. Ma anche la CIA e Conad Adriatico, le cooperative che gestiscono i punti vendita nella nostra Regione, con il loro disinteresse hanno contribuito nel permettere tutto questo. E anche la Regione ha le sue colpe: Ceriscioli aveva promesso di intervenire, eppure i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ma c’è in ballo il futuro di 100 lavoratori e famiglie». Così il deputato osimano del Movimento 5 stelle Paolo Giuliodori.

«L’integrazione del deposito nel business plan di Conad - conclude Giuliodori - era e rimane una soluzione assolutamente valida, fattibile e auspicabile, anzi rappresenterebbe un valore aggiunto per Conad, vista la centralità che il deposito riveste da un punto di vista sia geografico che logistico. Sono molto amareggiato, non può finire così. Ma mi batterò affinché questa non sia la fine».