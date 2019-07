I piccoli comuni marchigiani alla Conferenza Nazionale

All’interno della XIX Conferenza Nazionale dei Piccoli Comuni alla quale parteciperà anche il nuovo coordinamento regionale eletto lo scorso 20 giugno ad Ancona che ha designato Augusto Curti quale coordinatore regionale, si terrà la riunione della Conferenza dei Presidenti delle ANCI Regionali che all’ordine del giorno prevede le Comunicazioni del Coordinatore Nazionali di Presidenti delle Anci regionali in ordine all’Assemblea Congressuale ANCI in programma ad Arezzo dal 19 al 21 novembre 2019; Inoltre la discussione verterà con una informativa sulla situazione dei Comuni interessati dal Sisma Centro Italia.

La Conferenza farà il punto sulle decisioni del Governo e si arrivi alla restituzione dei fondi a sostegno delle fusioni. Il Governo nel riparto delle risorse per l’anno 2019 ha mantenuto stabile a poco più di 46milioni di euro il fondo di premialità per le fusioni, nonostante queste siano aumentate negli ultimi anni. “Le fusioni rappresentano una grande opportunità strategica per i piccoli e medi Comuni, sia per conseguire una governance efficiente che per fronteggiare la carenza di risorse finanziarie, problema ormai comune a tutti gli enti locali” – ha detto Maurizio Mangialardi, Presidente di Anci Marche. “Occorre che l’Esecutivo ripensi la scelta e adegui il fondo nazionale per le Unioni al fabbisogno complessivo, rispettando i patti presi con le realtà locali”