Dalla liquidità a fondo perduto ai parcheggi gratis per 6 mesi: la mozione di MNS - Lega e Fratelli d'Italia

«Accogliamo le preoccupazioni dei titolari di bar e ristoranti di Ancona, come pure delle altre attività economiche del territorio. È necessario prendere da subito misure a loro sostegno, poche misure fattibili, concrete e coraggiose». Queste le parole del comunicato firmato da Angelo Eliantonio, Marco Ausili, Maria Grazia De Angelis e Antonella Andreoli, del gruppo consiliare Movimento nazionale per la sovranità - Lega e Gruppo consiliare Fratelli d'Italia.

«Perciò - proseguono - abbiamo protocollato una mozione contenente alcune delle nostre proposte, come ad esempio: la mappatura di tutte le aree all’aperto che si possono destinare alle attività di ristorazione e bar per recuperare i coperti perduti all’interno dei locali, liquidità a fondo perduto alle attività per l’acquisto di dispositivi sanitari, strumenti e prodotti per la sterilizzazione, gratuità per almeno sei mesi di tutti i parcheggi coperti del Centro. Queste proposte si aggiungono alle altre che il centrodestra ha recentemente avanzato, come la distribuzione gratuita delle mascherine alla popolazione e l’abbattimento di tutte le imposte comunali. Ma non basta, oltre alle proposte c’è bisogno, subito, di un luogo istituzionale per discuterle. Perciò abbiamo lanciato oggi la raccolta firme tra Consiglieri Comunali, al fine di arrivare al numero minimo di firme per la richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale Urgente Monotematico, al quale invitare anche commercianti e associazioni di categoria. Che il Consiglio non sia convocato da più due mesi è una grave onta per la città e le istituzioni».