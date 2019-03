Moschella incontra il direttore del Conero Golf club Roberto Malatini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Oggi Filippo Moschella, candidato sindaco della Lista Civica “impegnaTi per Sirolo”, ha incontrato Roberto Malatini, Direttore del Conero Golf Club, struttura che costituisce un’eccellenza nel settore sportivo. Filippo Moschella ha rappresentato i punti salienti del programma, in cui ha inserito il Conero Golf Club, sia nell’ambito della diversificazione dell’offerta sportiva per ragazzi e adulti di Sirolo e dei comuni limitrofi, sia nel settore dell’offerta turistica ecosostenibile di qualità, che sarà realizzata dalla Lista Civica “impegnaTi per Sirolo”.

Il golf è uno degli sport più praticati in Europa. Al riguardo Roberto Malatini ha fatto presente che gli iscritti alla Federazione Italiana Golf sono circa 100.000, mentre quelli iscritti solo a Monaco di Baviera, in Germania, sono circa 181.000. Filippo Moschella, nel corso dell’utile confronto con Malatini, ha annunciato che ha già pronto il progetto per allargare la stagione turistica e individuare il giusto cliente per la bassa e l’alta stagione, nonché per coordinare le attività di tutti gli operatori turistici di ogni settore, in modo da offrire un servizio eccellente e completo al turismo ecosostenibile di qualità, sportivo, religioso, culturale, balneare, ecc. Ovviamente l’offerta turistica estiva, secondo Moschella, si dovrà realizzare tutelando il benessere, la tranquillità e, soprattutto, la sicurezza della cittadinanza, perché i sirolesi hanno il diritto di godersi l’estate serenamente, al pari dei turisti. Malatini ha risposto che sarà disponibile a valutare collaborazioni per migliorare l’offerta turistica.

