Lista civica "Impegnati per Sirolo", Filippo Moschella incontra gli elettori

La Lista Civica ImpegnaTi per Sirolo sarà inaugurata oggi pomeriggio alle ore 17.30, al ristorante Della Rosa del centro storico di Sirolo. Filippo Moschella, il candidato sindaco, residente a Sirolo da 25 anni, è orgoglioso di inaugurare il nuovo progetto, frutto di oltre dieci anni d’impegno sociale nel territorio e realizzato con iniziative a favore di tutta la cittadinanza, come l’adesione al Comitato contro il rigassificatore del Conero nel 2010, la partecipazione alla pulizia del Parco del Conero dal 2011, la presidenza del Consiglio dell’istituto scolastico e la raccolta delle firme per i controlli antisismici della Scuola Renaldini nel 2014, che ha velocizzato i lavori di consolidamento, l’organizzazione di attività per i giovani sirolesi, come la costituzione del gruppo sportivo studentesco, il teatro per ragazzi, il doposcuola, negli anni 2012 e 2013, le giornate del Ciocco di Legno per Famiglie nel 2014 e 2018, la nuova cartina di Sirolo, distribuita gratuitamente nel 2018 a tutti gli operatori turistici.

Il gruppo propone una visione differente del paese, dichiara Moschella, attenta sia a tutte le esigenze dei residenti, sia alle necessità di tutti gli operatori turistici, quindi si porrà come obiettivi il miglioramento e l’ampliamento della stagione estiva e il turismo sostenibile, utile a godersi le bellezze naturali del territorio preservandole, la tutela del verde e l’utilizzo attento del mare. La lista civica, composta da sirolesi liberi da interessi di parte e conflitti d’interesse, ha le energie e, soprattutto, le competenze, le esperienze e le professionalità necessarie a individuare le migliori soluzioni per migliorare la qualità della vita, tutelare il territorio e rendere Sirolo un’eccellenza fra le località turistiche nazionali e internazionali. «Nelle prossime settimane - spiega Moschella - ci incontreremo con il mondo dell’associazionismo sportivo e di categoria presente nel comune, coi cittadini e gli operatori, per un confronto costruttivo e per integrare l’articolato programma elettorale innovativo, che mette tutte le persone e la loro partecipazione diretta al centro dell’azione amministrativa. Con noi nessuno rimarrà indietro. In poche parole, se vuoi Sirolo più bella vota Moschella».