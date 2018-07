Una commissione sulla "movida", per il M5S è un fatto imbarazzante

"Da oggi, e per il prossimo quinquennio il Comune di Ancona avrà una Commissione consiliare, la quinta, che si occuperà, anche, di movida. Abbiamo tentato di emendare la proposta chiedendo di cancellare il termine perché lo riteniamo incongruo rispetto l’interesse sicuramente più ampio di tutto ciò che fa socialità, cultura, arte, creatività. E' quanto fa sapere il Movimento 5 Stelle anconetano che arriva a questa conclusione dopo un ragionamento sul concetto stesso di "movida".

"Cos’è la movida? Storicamente è intesa come il particolare clima di vitalità sociale, culturale e artistica, caratteristico della Spagna degli anni intorno al 1980, da poco ritornata alla democrazia. "Movida" in spagnolo significa animazione, nella accezione più nostrana significa: vita mondana, specialmente notturna, caratteristica delle grandi città. La accezione nostrana la riteniamo imbarazzante se inserita, nero su bianco, tra le materie di una commissione consiliare che dovrebbe occuparsi di: Cultura, Sport, Turismo, Teatri e Politiche Giovanili. La nostra città non ha bisogno di stordirsi con la "vita mondana, specialmente notturna", semmai di svegliarsi e trovare spazi, anche diurni, per la creatività e per la bellezza.