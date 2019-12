Corinaldo, sostegno a centro e borghi: 200 mila euro ai commercianti in 7 anni

Sono ben 223 euro i contributi diretti all'economia del borgo e del centro storico che l'amministrazione comunale di Corinaldo ha erogato negli ultimi 7 anni a commercianti e esercenti corinaldesi. Una cifra importante che evidenzia una volta di più il sostegno all'economia del borgo in tutte le sue sfaccettature. Un aiuto incrementato con l'inclusione nel centro Storico e quindi nel provvedimento (contributo a fondo perduto) anche dei due borghi storici: Borgo di Sopra e Borgo di Sotto.

Il 30 settembre 2011 è stato approvato il “Regolamento comunale per l’erogazione di incentivi a sostegno delle attività economiche nel centro storico”. Il 15 luglio 2014 il regolamento è stato modificato: incentivare, oltre le nuove attività, anche quelle esistenti che intendono ristrutturare e ammodernare. Nella seduta del Consiglio Comunale del 28 novembre 2019, l’ordinamento è stato ulteriormente modificato, prevedendo la possibilità di accedere al contributo in argomento alle attività che si trovano nei due borghi storici (Borgo di Sopra e Borgo di Sotto).

«Nel 2011 un primo passo a sostegno delle attività economiche nel Centro Storico-commenta l’assessore al Bilancio, Finanze e Attività produttive, Rosanna Porfiri- Successivamente sono intervenute, nel 2013 e nel 2014, alcune modifiche e integrazioni al suddetto regolamento, con le quali abbiamo provveduto ad ampliare la platea dei soggetti beneficiari e le modalità di erogazione del contributo. Con l’integrazione approvata durante l’ultimo Consiglio Comunale, ampliamo il Centro Storico che non è più solo all’interno delle mura, ma comprende anche il Borgo di Sopra e Borgo di Sotto. Dal 2012 al 2019 l'Amministrazione Principi ha riconosciuto contributi a fondo perduto per le nuove attività insediate nel Centro Storico per un importo pari a 223.440,27 euro».