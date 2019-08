Classifica tempo libero Sole24Ore, Eliantonio: «Ancona non traina la provincia»

«Secondo questa classifica la Provincia di Ancona è in posizione numero 13 come qualità della vita del tempo libero. È evidente però a tutti che a trainare il nostro territorio non è la nostra città». Così Angelo Eliantonio, capogruppo di Fratelli d'Italia sulla classifica del Sole24Ore che vede la provincia dorica al 13° posto in Italia.

«Qualcuno avvisi gli "specialisti dei meriti degli altri", il sindaco Valeria Mancinelli e l'assessore alla cultura Paolo Marasca. Sedersi a un tavolino che affaccia su una piazza vuota è la quotidianità. Mescolarsi alla folla per assistere a un concerto in spiaggia qui non è possibile, oppure in uno stadio che ospita decine di migliaia di persone, la data 0 di Vasco Rossi grida ancora vendetta a distanza di tempo. Godersi la natura in un agriturismo immerso nella campagna, ne abbiamo di bellissimi nella zona di Varano e del Monte Conero, o la bellezza di un’opera d’arte esposta nel museo della città. Dobbiamo essere più bravi e competenti nella promozione del brand Italia e del marchio Ancona, che potenzialmente può piacere tanto all’estero e può attirare nella nostra città ancora più turisti da tutto il mondo, sfruttando una serie di possibilità legate sia al territorio sia all’offerta culturale. Pensare Ancona come meta turistica e dell’ospitalità per 12 mesi all’anno, superando il "limite" della città solo balneare e scalo portuale. L'offerta deve essere ampia e gli investimenti devono essere continui nel tempo, tutto l'anno. Dalla densità turistica agli investimenti per gli spettacoli e per gli eventi: queste continuano ad essere le nostre battaglie dentro e fuori il Consiglio comunale perché Ancona sia la città capace di trainare il suo territorio, e non, come avviene oggi, il contrario».