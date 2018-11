Classifica qualità della vita, Ancona vicino al top: il commento della Mancinelli

Ancona guadagna posizioni e sfiora l'ingresso in top ten nella classifica della qualità della vita in Italia. Sono questi i risultati dell’indagine di ItaliaOggi-Università la Sapienza di Roma che fotografa anche quest’anno modelli virtuosi, criticità e cambiamenti in atto nelle province e nelle principali aree del Paese. La città di Ancona si assesta dodicesima nella classifica generale sulla qualità della vita realizzata da Italia Oggi e pubblicata stamane sul noto quotidiano economico Ancona si piazza in questa buona posizione ovviamente con punti di maggiore forza ed altri di minore impatto. Tra quelli di forza la sanità, ambiente, start up e PMI innovative.

«Chiaramente le classifiche, l'ho sempre detto, lasciano il tempo che trovano – afferma il sindaco Valeria Mancinelli – ma di certo il buon posizionamento sul fronte del sistema salute conferma la vocazione di questo territorio, in particolare per alcune eccellenze del suo sistema sanitario che ha diversi fiori all'occhiello, tra i quali ricordo il Salesi. Per il resto la foto scattata dalla indagine mette in luce punti di forza e punti di debolezza che ci confortano ma al contempo spronano a fare sempre meglio e ci confermano che la strada intrapresa, quella degli investimenti sulla riqualificazione di alcuni punti della città è quella giusta».