Rsa di Cingoli, la Lega: «Salvini ha teso una mano a chi l'aveva chiesta invano»

«Morgoni fa come la cavallina storna di Pascoli: appena sente il nome di Salvini lancia alto il nitrito della sua indignazione. Stavolta però è fuori luogo e doppiamente in errore. Cingoli ha un problema enorme di cui è venuta a conoscenza tutta Italia e che fa tremare i polsi alla città intera: Salvini, ha preferito agire piuttosto che stare a sindacare sulle responsabilità come sta facendo la Regione». Così il senatore Paolo Arrigoni, responsabile Lega Marche sulle critiche mosse dall’onorevole Mario Morgoni all’intervento di Salvini in favore della casa di riposo di Cingoli.

«La Lega vuole che gli ospedali servano per i malati di Covid19, non per metterci presidi di partito mascherate da sportelli di consulenza psicologica. La lettera inviata da Salvini a Conte è un modo concreto e immediato per sensibilizzare anche verso un problema delle molte case di riposo delle Marche. Quanto alle assenze in Senato, forse a Morgoni difetta la memoria: Salvini ha fatto il ministro, non il parlamentare per gran parte del periodo a cui si riferisce».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.