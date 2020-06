L'idea del consigliere Ausili: «Subito un grande cinema all'aperto per l'estate»

ANCONA - «Anche nella nostra città sale cinematografiche, multisala e cinema d’essai, a causa dell’emergenza, continuano a rimanere chiusi, mentre grande è l’incertezza per queste attività a riguardo dei tempi e dei modi di riapertura. Così si mettono a rischio la sopravvivenza di queste realtà e centinaia di posti di lavoro. L’Amministrazione Comunale dovrebbe, in ogni modo, tentare di sostenere queste attività. Ma, come al solito, essa pare intenzionata unicamente a fare eventi solo presso la Mole, ovviamente e come al solito in compagnia dell’ARCI, dimenticando il resto della città e i cinema cittadini. Durante il prossimo Consiglio Comunale proporremo che sia l’Amministrazione a coinvolgere tutti i cinema del territorio disponibili nell’organizzazione di un grande cinema all’aperto per la prossima estate, nel rispetto delle regole sanitarie, come sta accadendo in tante zone d’Italia». A lanciare l’idea è il consigliere comunale Marco Ausili, capogruppo del Movimento Nazionale.

«In questo modo - conclude - contribuiremo ad attrare persone, a facilitare la ripartenza economica di molte attività, a rendere maggiormente vitale il territorio e a rendere sempre più possibili le relazioni sociali».