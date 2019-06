Bar chiuso, la Lega applaude il questore: «Ma l’amministrazione comunale dov'è?»

Il gruppo consiliare della Lega è intervenuto sulla chiusura temporanea del Caffè Centrale di piazza Ugo Bassi, segnalato dai residenti e sanzionato dalla questura come potenziale pericolo per l’ordine pubblico.

«Ringraziamo il Questore, gli uomini e le donne della Polizia di Stato che ancora oggi, come sempre, sono presenti tra Piano, Archi e Stazione. Peccato che questa intensa attività non sia in qualche modo affiancata dalla politica comunale – si legge nella nota diffusa dalla Lega- il sindaco promette a voce la tolleranza zero, ma poi impoverisce la sezione di Polizia Giudiziaria, non interviene con la revoca della licenza di questi locali, lascia prosperare situazioni di degrado e non applica la mozione del nostro Gruppo che prevedeva il rafforzamento della figura del vigile di quartiere. Il Bar Centrale del Piano- continua la nota- è stato chiuso perché frequentato da soggetti pregiudicati. Ci chiediamo ora dove si sposteranno queste persone? Chiediamo che si proceda immediatamente a intensificare i controlli su questi e altri soggetti, per verificare chi deve essere espulso. Il Sindaco dia mandato alla Polizia Giudiziaria di procedere».