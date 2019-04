«Le Marche umiliate da Ceriscioli saranno liberate dalla Lega»

ROMA – «La Lega è pronta a liberare i marchigiani dalla vergogna di un presidente come il PD Ceriscioli che per nascondere il totale fallimento arriva al punto di nascondersi dietro ai terremotati marchigiani». Paolo Arrigoni, responsabile della Lega Marche commenta così la notizia che il presidente delle Marche è il fanalino di coda nella classifica dei governatori più amati dagli italiani che vede nelle prime posizioni tre leghisti.

“Ceriscioli non ha il buon gusto di tacere difronte all’evidenza e parla di realtà marchigiana come un metereologo da bar – continua Arrigoni – Altro che differenza tra realtà effettiva e percepita, c’è una sola chiave di lettura ed è il maldestro tentativo del presidente delle Marche di allontanare la grandine di no che si abbatterà sui consensi PD alle prossime regionali”.