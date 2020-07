Ceriscioli tra i Presidenti di Regione meno popolari e Salvini infierisce

Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, con il 40% dei consensi, è al 16° posto nella Governance Poll del Sole 24ore, stilata da Noto Sondaggi, che misura la popolarità dei Presidenti di Regione e sindaci. Ceriscioli ha perso l'1,1% di popolarità rispetto al giorno dell'elezione, nel 2015. Poi ci sono i sindaci per cui quello di Ascoli Piceno Marco Fioravanti è al 9° posto, pari merito con altri. Il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, con il 60%, è 13°.

Sulla posizione del Governatore marchigiano infierisce il segretario della Lega Matteo Salvini che, in una nota, attacca: «i cittadini marchigiani stroncano il Pd: il governatore Luca Ceriscioli è terzultimo nel gradimento dei presidenti di Regione. Peggio di lui solo altri due campioni della sinistra come Emiliano e Zingaretti. Spero solo che la bocciatura da parte della maggioranza di governo del pacchetto di interventi per il sisma 2016 non sia l’antipasto delle ritorsioni della sinistra contro i marchigiani. Siamo pronti a offrire alle Marche il buon governo della Lega ».