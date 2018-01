Centri estivi, nel bilancio le nuove tariffe a quattro fasce di reddito

Quattro fasce di reddito anziché tre per le famiglie che vogliono mandare i propri bambini ai centri estivi comunali. La novità è inserita nel Bilancio di previsione che il consiglio comunale sta discutendo in questi giorni a Palazzo degli Anziani per la sua approvazione ed è emersa da un'interrogazione della consigliera dem Susanna Dini all'assessore Tiziana Borini. Lo scorso anno le tariffe erano di 60 euro per le famiglie con un Isee da 0 a 5mila euro, di 150 per quelle fino a 10mila e di 300 per quelle sopra i 10mila. Nelle nuove tariffe quelle intermedie sono state rimodulate: inalterata la tariffa minore, pagheranno 120 euro le famiglie con Isee tra 5mila e 15mila e 220 euro quelle tra i 15mila e i 25mila. Sopra questa soglia di reddito è confermata la tariffa di 300 euro. «Abbiamo introdotto quattro fasce come per le mense – ha detto la Borini – lo scorso anno il 66% dei bambini proveniva da famiglie con redditi bassi. Per molti di loro i centri estivi sono l'unica occasione di socializzare al di là della scuola».

Confermato anche lo sconto del 20% per eventuali altri figli iscritti. Non mancano le polemiche. Non sul merito ma sul metodo. «Una battaglia che portiamo avanti dal 2016 – ha scritto la consigliera pentastellata Maria Ausilia Gambacorta sui social - e oggi (martedì 23 gennaio, ndr) Susanna Dini ha chiesto in consiglio comunale quali sono le politiche sulle tariffe per la partecipazione ai centri estivi. Che cosa strana: noi abbiamo acceso un anno fa il faro su questa iniqua gestione e oggi loro si prendono anche il merito. Senza vergogna alcuna».