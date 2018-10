Paese anziano e giovani che fuggono sulla costa ma c'è la chance del parco archeologico

Prosegue il ciclo di incontri nei territori che il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo, ha avviato, ormai da alcuni mesi, per conoscere, acquisire informazioni e andare a fondo delle questioni che riguardano i piccoli comuni. Dopo le visite a Trecastelli, Staffolo e Corinaldo, oggi tappa a Castelleone di Suasa, comune di 1600 abitanti, che vive i tipici problemi di un piccolo centro con popolazione in larga misura in età avanzata e giovani che cercano occupazione verso la costa. Incontro cordiale quello che si è tenuto dapprima nella stanza del sindaco Carlo Manfredi, proseguito poi nella sala consiliare, anche alla presenza del vicesindaco Alberto Brunetti, dell’assessore Mauro Persi e di altri consiglieri comunali, utile per fare il punto sulle principali tematiche riguardanti questa realtà.

Tra le priorità che sono state indicate, quelle della viabilità e della manutenzione delle strade, della permanenza della scuola e della valorizzazione e promozione di un polo culturale di assoluta eccellenza come quello del parco archeologico. Da parte sua, il presidente Mastrovincenzo ha fatto presente le opportunità offerte dai provvedimenti regionali, alcuni recentemente approvati dal Consiglio regionale, come le leggi sulla legalità, sul cyberbullismo, sulle rievocazioni storiche, sulle sagre di qualità, sul servizio civile per anziani, sulla lotta agli sprechi alimentari. «Ho assicurato il mio impegno – ha affermato il presidente Mastrovincenzo a margine della visita – per contribuire alla risoluzione delle problematiche emerse, anche attraverso il coinvolgimento degli enti preposti».