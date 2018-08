Nuova caserma dei carabinieri, è polemica per il finanziamento fantasma

In consiglio comunale scoppia il caso della nuova caserma dei carabinieri. Lo solleva Lorenzo Rabini, capogruppo di Operazione Futuro. «La cifra di 1 milione e 25 mila euro previsti nell'annualità 2018 è stata spostata al 2019 e il Comune dovrà ripetere la domanda al Ministero per ottenere i finanziamenti per un progetto che aveva ottenuto il consenso tecnico ma non la possibilità di essere finanziato. Una situazione davvero difficile – sottolinea Rabini – perché non è detto che questo finanziamento per fare la nuova caserma (nello stesso punto in cui il precedente edificio ha avuto il massimo della classificazione di vulnerabilità sismica per quel tipo di destinazione) possa avere il via libera per il prossimo anno o per quelli avvenire, valutato le centinaia e centinaia di domande che vengono inviate da tutta Italia».

Per i militari si prospetta una sede temporanea nell'ex asilo Ceci in viale Ceci «ma si dovranno fare lavori molto importanti e costosi per il nuovo tetto – avverte Rabini - certo è che è importante trovare comunque una sistemazione adeguata perchè Camerano ha bisogno del suo presidio di sicurezza dell'Arma, il cui comando attualmente è dislocato nell'ambito della Caserma di Numana con un ufficio front-office nel Palazzo Comunale di Camerano». In passato Rabini aveva proposto di utilizzare alcuni locali in zona Colle Lauro ma l'idea era stata bocciata dalla giunta. «Non vorrei – conclude Rabini – che questa storia dei soldi per la nuova caserma possa assomigliare alla vicenda del Teatro Maratti che ha visto “ballare” cifre da un anno all'altro nel Piano delle opere pubbliche salvo poi vedere solo l'uscita definitiva della somma impegnata dalla programmazione finanziaria e ritrovarsi al punto di partenza e non saper ancora come finanziare questo nuovo Teatro».