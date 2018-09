Potere al Popolo contro la sede di CasaPound: «Si sentono sdoganati, ma sono fascisti»

«Ogni tanto riemergono, ora si sentono più forti grazie anche al loro sdoganamento del governo grilloleghista, ma sono e restano dei fascisti». Potere al Popolo si schiera con una nota stampa contro l’apertura della sede di CasaPound.

«Ancona è antifascista- prosegue il comunicato- Ancona è città democratica e solidale, è Porta d'oriente aperta e inclusiva. Ancona non permetterà a nessuna formazione che si riconosce nel fascismo di trovare residenza e spazio in città. Potere al Popolo fa appello a tutte le forze democratiche, ai cittadini, ai lavoratori, agli studenti a tutti gli antifascisti di fare fronte comune, di non restare indifferenti e respingere in ogni modo l'orda razzista e violenta che si è auto collocata al di fuori delle regole democratiche e costituzionali».