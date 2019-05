Casapound, tra i candidati alle Europee anche l'anconetana Elisa Gasparroni

ANCONA – Elisa Gasparroni, rappresenterà il movimento di Simone Di Stefano alle prossime elezioni Europee, essendo tra i candidati della lista di CasaPound per il collegio del Centro Italia.

«Conosciamo bene il valore di Elisa – afferma Emanuele Mazzieri, responsabile provinciale di CasaPound – e per questo crediamo che sia la scelta migliore per incarnare le idee del nostro movimento per queste europee. Infatti, la sfida che ci proponiamo in questa tornata elettorale è particolarmente stimolante dal momento che siamo rimasti l’unico schieramento a chiedere con decisione l’uscita dall’Euro e dall’Europa. Quello che dovrebbe essere il fronte ‘sovranista’ è invece arretrato su posizioni più morbide, illudendosi di poter cambiare l’Unione Europea dall’interno».

«È per me un onore e un privilegio – aggiunge Elisa Gasparroni, candidata alle europee per CasaPound – rappresentare un movimento come CasaPound, il quale è ormai l’unica autentica alternativa sovranista. A quanti, dalla Boldrini a Salvini, vogliono rimanere nell’Unione Europea bisogna ricordare che non si può cambiare l’UE dall’interno, non si può avere più o meno Europa, l’unica soluzione per restituire la sovranità al popolo italiano, è uscirne. E serve coraggio per fare una scelta rivoluzionaria». «Questo sabato, 11 maggio – conclude Mazzieri – dalle ore 18 , presso la nostra sede in via Jesi 55, faremo un aperitivo elettorale in cui presenteremo il nostro programma e le nostre proposte per le elezioni europee del 26 maggio. Oltre all’anconetana Elisa Gasparroni, sarà presente anche l’altro candidato marchigiano per CasaPound, Michele Sgariglia. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare».