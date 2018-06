Risultato elezioni, Carrabs (Verdi): «Felici per la conferma di due consiglieri»

«Il grande risultato ottenuto da Valeria Mancinelli e' conseguenza di un ottimo lavoro svolto, ma anche di una visione politica aperta ad una coalizione ampia e plurale che ha abbandonato la sindrome di autosufficienza del PD. Di fatti gli alleati hanno realizzato un ottimo risultato più del 13%, dando un grande slancio alla coalizione. I verdi con il 4,3% e l'elezione dei consiglieri Diego Urbisaglia e Michele Polenta rappresentano un risultato importante per garantire l'attuazione delle politiche ecologiste». Così in una nota Gianluca Carrabs, Coordinatore Nazionale dei Verdi Italiani, che spiega:

«I verdi si candidano a pieno titolo a governare la città in un progetto organico della coalizione guidata dalla Mancinelli. L'ecologia non è un lusso per i ricchi, ma una necessità per tutti. Programmare un nuovo modello di sviluppo non è più rinviabile e la città dorica ha le giuste dimensioni per sperimentare in maniera applicata modelli funzionali».